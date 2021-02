Città di Castello: 37 volontari per i progetti di servizio civile

Pubblicato nel sito istituzionale del comune di Città di Castello l’avviso dei progetti di Servizio Civile che sono previsti dal Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e finanziati dal programma di Servizio Civile Universale Non solo FRAGILI(E)TA’ per 37 volontari. Otto sono destinati alla associazine Alveare: Animazione per Adolescenti (Comunità educative per Minori “Pier Giorgio Frassati” e “Carlo Liviero”, Città di Castello), 5 al progetto AD ASTRA – ADolescenti (A)STRAordinari (Genitori Oggi – Centro Peter Pan – San Giustino), 18 all’iniziativa Anziani creATTIVI, previsto nelle strutture Fiore Verde di Città di Castello e San Giustino, l’Ufficio Immigrazione e disabili adulti e la residenza protetta Creusa Brizi Bittoni di Città della Pieve, sei posti a “La formazione è un OASI” presso la Asp Bufalini. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’15 febbraio 2021.

Per informazioni e candidature la segreteria dell’ASP G.O. Bufalini è a disposizione dei candidati per avere supporto alla candidatura, fissando un appuntamento (tel. 075/8554245 email: info@gobufalini.it).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati