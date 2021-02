Annullata l’edizione 2021 del Carnevale della Gioventù di Anghiari

L’edizione 2021 del Carnevale di Anghiari è stata definitivamente annullata. La decisione è stata presa ufficialmente dalla Società del Carnevale della Gioventù a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Impossibile, visto l’andamento della curva epidemiologica e viste soprattutto le restrizioni presenti nel DPCM attualmente in vigore, organizzare una manifestazione che ogni anno coinvolge tantissime persone, di ogni generazione, dai bambini agli adulti. Decisione inevitabile e scontata, ma non per questo meno sofferta, perché il Carnevale è da sempre sinonimo di divertimento e di condivisione. L’edizione numero 53, che si sarebbe dovuta svolgere domenica 14 febbraio, è stata annullata e rinviata al 2022, quando ci si augura che la pandemia possa essere finalmente alle spalle. “È un enorme dispiacere per tutta la comunità anghiarese e più in generale direi per l’intera Valtiberina dato che ogni anno tante persone anche provenienti da paesi limitrofi partecipano all’appuntamento – ha dichiarato la vicepresidente Tiziana Buzzichini in nome e per conto della Società del Carnevale della Gioventù – ma è oggettivamente impossibile organizzare, in questo periodo di pandemia e di restrizioni, la manifestazione. La sfilata dei meravigliosi carri allegorici e dei gruppi mascherati, ma anche le varie iniziative collegate, come ad esempio la rievocazione del Ciccicocco ed il Carnevale dei bambini delle scuole che come da tradizione caratterizzano questo divertente periodo dell’anno, non possono svolgersi a causa del DPCM che è attualmente in vigore e a causa di una situazione sanitaria che desta ancora preoccupazione. Il Carnevale della Gioventù di Anghiari tornerà nel 2022, con il solito format collaudato e con la solita voglia di divertimento. L’appuntamento è già fissato e siamo convinti che la prossima sarà un’edizione ancora più bella delle precedenti”.

In attesa della prossima edizione doveroso sottolineare che il Carnevale della Gioventù di Anghiari è una delle manifestazioni più attese dell’anno, con una tradizione consolidata, che trasmette ai bambini e agli adulti allegria e spensieratezza: grazie ai carri allegorici e ai gruppi mascherati che sfilano la domenica per le strade del paese concludendo il classico giro in Piazza Baldaccio, grazie alle numerose iniziative programmate ogni anno anche durante le giornate precedenti e grazie anche allo stand che permette ai presenti di gustare il “tradizionale” brustichino con salsicce. Il Carnevale della Gioventù di Anghiari mancherà agli adulti e soprattutto ai bambini che da oltre 50 anni vivono con gioia la magia di questo appuntamento.

