112, numero unico per tutte le emergenze Umbria Marche ed un app da scaricare

“Un numero importante, da tenere a mente: per tutte le emergenze il numero che è tifernati devono chiamare è il 112”: potrebbe sembrare una comunicazione di servizio quella che oggi l’assessore alla Protezione civile del comune di Città di Castello Luciana Bassini rivolge ai concittadini in concomitanza dell’attivazione del numero unico per le Emergenze: 112. Anci Umbria e Anci Sanità Umbria hanno ribadiscono che la Regione ha promosso in questi ultimi giorni nuovi servizi informativi al cittadino in tema di sanità pubblica. In particolare: SanitApp, l’App della Regione Umbria, a disposizione dei cittadini per avere informazioni sull’accesso ai servizi sanitari, InfoCovidUmbria, per ricevere informazioni sull’emergenza sanitaria e il Numero Unico di emergenza Europeo (NUE) 112. A causa delle innumerevoli criticità che un momento come questo implica, si ritiene importante ogni aiuto che la tecnologia può offrire per semplificare l’accesso e la circolazione delle informazioni utili. Federsanità Umbria e Anci Umbria si sono rese dunque disponibili a contribuire alla diffusione capillare delle informazioni sui territori, affinché questi servizi possano essere il più possibile conosciuti e utilizzati dai cittadini. “Il Covid ha accelerato molti processi di razionalizzazione e di semplificazione sia in campo amministrativo che sanitario – conclude la Bassini – Il numero unico delle emergenze è un obiettivo fondamentale per garantire un intervento competente e tempestivo e per aiutare i cittadini ad individuare senza possibilità di errore a chi chiedere aiuto”.

