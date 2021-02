Sansepolcro: “io vado in Biblioteca”, le classi possono aderire

Si chiama “Io vado in biblioteca” ed è un progetto di promozione della lettura per le scuole primarie di Sansepolcro. Già sperimentato negli anni passati, è realizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con L’Albero e La Rua.

“Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura abbia un ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo e che per poterne promuovere l’affezione, troppo spesso assente tra i bambini e i ragazzi, occorra accendere l’interesse per i libri fin da piccoli – spiega l’assessore Gabriele Marconcini – Questo interessamento è più semplice se nella vita del bambino il libro è stato presente fin dall’età prescolare, cioè tra 0 e 6 anni. L’Ufficio Scuola del Comune sta lavorando per proporre un progetto simile anche alle Scuole Medie”.

Gli obiettivi del progetto sono quindi: promuovere l’incontro tra i bambini e il libro per far nascere in loro la curiosità e la gioia di leggere; stimolare i più piccoli ad andare a visitare la Biblioteca insieme alle proprie famiglie; promuovere i servizi bibliotecari incoraggiandone l’uso.

Le insegnanti interessate ad aderire devono prendere un appuntamento con l’operatrice addetta alla didattica. Questa, nel giorno e ora prestabiliti, andrà in classe portando la “biblioteca da asporto”. Attraverso il pupazzo didattico, che funge da ponte tra il mondo adulto e quello bambino, verrà presentata la Biblioteca, mostrate le foto, spiegate le regole che esistono all’interno di essa e le opportunità che offre. Ogni alunno riceverà una tesserina individuale dove sarà apposto un timbro per ogni prelievo effettuato. Al completamento della tesserae, il bambino avrà diritto ad un premio.

“DANTE PER TUTTI” (Classi III, IV, V): Nell’anno in cui ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri viene proposto un percorso poetico-giocoso, di conoscenza e sperimentazione, sulle idee di Dante, immaginando chi sarebbe stato se fosse vissuto nell’anno 2021. Al termine del percorso è previsto un concorso di poesie aperto agli alunni delle classi aderenti al progetto.

“IL FUMETTO E LA SUA STORIA” (Classi III, IV, V): Il progetto intende coinvolgere anche i bambini meno stimolati a leggere, attraverso un tipo di lettura più giocoso. Gli alunni avranno la possibilità di realizzare un piccolo fumetto che vede loro stessi come protagonisti.

“RAFFAELLINO, IL COLLE E IL MUSEO” (Classi III, IV, V): Attraverso una narrazione animata verrà valorizzata la figura del pittore Raffaellino Del Colle, allievo di Raffaello e nativo di Sansepolcro, per conoscerlo e riconoscersi attraverso i luoghi in cui ha operato. I bambini potranno realizzare la propria opera d’arte con tecniche che ricordano la pittura cinquecentesca e attraversare i luoghi per lui familiari a partire dai posti in cui ha abitato, fino al Museo che oggi conserva le sue opere. Il laboratorio comprende anche la visita al Museo Civico di Sansepolcro.

Per fissare un appuntamento, gli insegnanti devono scrivere a biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it oppure telefonare allo 0575732219.

