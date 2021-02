Verso le elezioni a Sansepolcro: Giuseppe Carbonaro (Fratelli d’Italia) “coalizione pronta, ma potrebbero esserci delle piacevoli sorprese. Il candidato a Sindaco saprà parlare all’intera città”

“Stiamo lavorando ad un programma snello, poche idee chiare ed attuabili, i libri dei sogni che li scrivano gli altri. Sarà un documento programmatico in linea con i tempi e le esigenze della città. Il momento è difficile, serve che la politica torni al centro della vita sociale ed imprenditoriale del territorio. I partiti devono assumersi le proprie responsabilità, metterci simbolo e faccia. Non è più il tempo delle liste civiche, servono punti di riferimento, sia a livello regionale che nazionale per raggiungere determinati obbiettivi. La colazione è pronta, oltre ai partiti tradizionali di centro destra ci sarà spazio per persone provenienti dal mondo imprenditoriale, delle professioni, del volontariato, una squadra affidabile e di qualità. Sulle voci circolate circa un accordo già raggiunto con una parte della lista il Nostro Borgo e in particolare del coinvolgimento dell’assessore Marzi sarò chiaro, abbiamo profondo rispetto per la figura e per il ruolo che occupa, ci sarà modo e tempo per approfondire, ma al momento non abbiamo nessuna intenzione di distoglierlo dal lavoro amministrativo che sta portando avanti”

