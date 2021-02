Città di Castello: piano delle antenne, pubblicato il bando

Il Comune di Città di Castello, ha deciso di dotarsi di un “Regolamento ed un Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione con misurazione dell’inquinamento elettromagnetico e programma di sostenibilità economica” tenuto conto anche delle ultime direttive da parte dello Stato Italiano volte a “non ostacolare” lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni, conferendo l’incarico di predisposizione a Leganet srl, società partecipata di Lega delle Autonomie Locali.

L’affidamento comprende anche la realizzazione di una campagna di misurazioni del fondo elettromagnetico nel territorio comunale e, in particolare, presso i siti ritenuti più sensibili alle emissioni.

L’attività mira a garantire la dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne all’interno del perimetro Comune per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni ed assicurando al contempo una completa e ottimale copertura di segnale sul territorio. La stesura del Regolamento e del Piano, è partita con la pubblicazione di un avviso all’albo pretorio del Comune e con le comunicazioni a tutte le società di telefonia mobile per gli adempimenti a loro carico. A tale procedimento verranno coinvolti anche gli enti sovraordinati quali l’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) , ARPA e Regione dell’Umbria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati