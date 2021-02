Città di Castello calcio serie D: derby di alta classifica domani al Bernicchi. Il messaggio di sindaco e assessore alla vigilia della gara

“Domani allo stadio “Corrado Bernicchi” si svolgerà il derby, Tiferno Lerchi 1919 e Sporting Club Trestina. Sarà un derby in serie D, e questo è già un bellissimo segnale di vitalità per il calcio e lo sport tifernate. Fra l’altro le due squadre si stanno comportando splendidamente e sono collocate nelle zone altissime della classifica e considerando che una è neo-promossa e l’altra è una squadra che partiva senza ambizioni ufficiali, diciamo dunque che i risultati che stanno ottenendo sono al di sopra di ogni previsione. Per cui facciamo molti complimenti alle due società, ai calciatori, allo staff tecnico, alle rispettive tifoserie ed in particolare ai due “timonieri”, Roberto Bianchi e Leonardo Bambini che con grande fatica, grande sforzo e passione stanno conducendo le due squadre del comune di Città di Castello ai vertici di una categoria importante come la serie D. In bocca al lupo, avanti e speriamo di assistere ad un grande derby”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta e dall’assessore allo Sport, Massimo Massetti a nome della giunta comunale alla vigilia del derby di alta classifica del campionato nazionale di serie D girone E di calcio in programma domani alle ore 14,30 (ndr Mercoledi 3 Febbraio 2021) allo Stadio “Corrado Bernicchi” aggiungendo che “sarebbe stato davvero bello ed entusiasmante assistere a questa stracittadina ma come è noto le norme anti-Covid non lo consentiranno: ci auguriamo però quanto prima di tornare in presenza sugli spalti degli stadi di calcio e di tutte le altre discipline sportive che a Città di Castello sono rappresentate a vari livelli con grandi risultati e partecipazione”.

