Città di Castello: Bacchetta “sorpreso dalle dichiarazioni del PD sulla nomina del nuovo assessore, scelta ampiamente discussa con i gruppi di maggioranza, parole di Mariangeli fuori luogo”

“Leggo con grande stupore la nota del segretario del Partito Democratico di Città di Castello riguardo alla nomina del nuovo assessore. Potrei semplicemente rispondere che le nomine dei componenti della giunta sono di esclusiva responsabilità del sindaco che non li deve certo concordare con il segretario di un partito. Ma umilmente faccio notare che questa scelta è stata ampiamente discussa con i gruppi consiliari di maggioranza. Non so bene dove voglia andar a parare il Signor Mariangeli, ma il criterio che ha sempre ispirato il sindaco è stato quello del rispetto delle forze politiche della coalizione. Il neo assessore è indicazione del gruppo “Democratici per Città di Castello” che ha tre consiglieri comunali. Faccio notare inoltre al Signor Mariangeli che il Pd ha il Presidente del Consiglio Comunale e ben quattro assessori. A lamentarsi semmai dovrebbero essere i componenti del gruppo Socialista, che, con grande senso di responsabilità, hanno compreso la necessità di garantire la presenza a tutti i gruppi componenti la maggioranza. Comunque il Signor Mariangeli può stare tranquillo: il suo gruppo era stato ampiamente consultato. Evidendemente…” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in riferimento alla nota del Segretario del Pd di Città di Castello, Mauro Mariangeli relativa alla nomina del nuovo assessore comunale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati