Verso le elezioni a Città di Castello: Baglioni (Lega) “candidato a Sindaco indicato dal nostro partito, cerchiamo una figura alla Carizia”

“Sono giorni importanti che ci porteranno alla scelta di un candidato a Sindaco da portare al vaglio degli altri partiti della coalizione. La scelta ricadrà su una personalità di alto profilo e di livello assoluto, una figura come Luca Carizia, per fare un esempio concreto, un politico che sta mostrando grandi capacità in un momento così difficile. Escludo a priori una mia candidatura, devo acquisirre ancora tanta esperienza, ma darò tutto me stesso per la causa del centro destra. Abbiamo l’obbligo di riporare Città di Castello al centro della politica regionale, sono anni che lavoriamo ad un programma di rilancio della città e del territorio. Pochi punti, precisi, realizzabili, al passo con i tempi, che mettano in primo piano cittadini e imprese. Sarà una campagna elettorale difficile, che si deciderà solo negli ultimi giorni”

