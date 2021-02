Sansepolcro: “pressappochisti e strumentali”, la replica di Riccardo Marzi ai 5 Stelle. Pubblica illuminazione, l’assessore ribadisce l’importanza e la bontà del progetto

L’assessore Riccardo Marzi risponde alla nota del Movimento 5 Stelle sulla pubblica illuminazione.

“Ancora una volta da parte del M5S, per la precisione dalla consigliera Catia Giorni, arriva un’analisi grossolana e pressappochista su quanto portato avanti dall’amministrazione. Ogni volta che parte un progetto concreto, la consigliera fa una polemica ad hoc. In questi anni, dalla Giorni abbiamo avuto solo polemiche spicciole, senza fondamento ma non abbiamo assistito ad alcuna proposta costruttiva e concreta. Ricordo ai cittadini di Sansepolcro che i 5 Stelle sono stati contrari alla realizzazione del secondo ponte sul Tevere; hanno fatto polemica inutile e strumentale sugli interventi eseguiti negli edifici scolastici; hanno fatto polemica sull’illuminazione; hanno fatto polemica sulla sanità. Solo polemiche e nessuna proposta. Hanno fatto esclusivamente campagna elettorale, senza contributi concreti, e oggi, dopo il comunicato mio e del sindaco sul progetto della pubblica illuminazione, la Giorni se ne esce con un comunicato astioso, in cui dimostra di non aver capito niente. Ricordo, come scritto ieri, che da marzo scorso le amministrazioni hanno avuto l’opportunità di prendere mutui e subito abbiamo perseguito questa strada abbandonando il Project Financing. Lo abbiamo fatto nell’interesse del Comune, per non delegare ai privati. Siamo orgogliosi di questo ed è vergognoso lo sciacallaggio politico dei 5 Stelle. Dimostrano di non essere all’altezza di governare la città e mi auguro che non amministrino mai Sansepolcro perché sarebbero solo guai a causa del loro pressappochismo” conclude Marzi.

