Sansepolcro: Museo della vetrata, visite guidate a piccoli gruppi per un ritorno alla normalità

Ha riaperto al pubblico lo “Spazio Bernardini Fatti” a Sansepolcro: il Museo custodisce il passato di una tradizione, quella dell’arte della vetrata, che, grazie alle applicazioni sul design e arredamento, si lega al futuro in modo indissolubile.

Grazie alle solide collaborazioni con altri Musei e artisti del vetro che negli anni si sono sempre di più consolidate, il Museo della Vetrata è diventato anche punto di riferimento per attività didattico formative per le scuole.

Il Museo si trova nella ex chiesa di San Giovanni Battista, una delle più antiche di Sansepolcro: per questa chiesa, Piero della Francesca dipinse “Il Battesimo di Cristo”, opera rimasta in sede fino ai primi dell’800 per poi essere venduta alla National Gallery di Londra.

Tra le opere più importanti custodite ci sono la riproduzione in vetro del Cenacolo di Leonardo, realizzata tra il 1937 e 1942 dal laboratorio Caselli Moretti di Perugia e il trittico della Crocifissione, realizzato intorno alle metà dell’800 dalla bottega di William Morris.

L’associazione culturale Divetro, che ha la responsabilità dello Spazio, in questo periodo propone visite guidate per gruppi di massimo 10 persone, in totale sicurezza.

“E’ nostro desiderio dare un segnale di ottimismo, mettendo a disposizione le nostre competenze per un graduale ritorno alla normalità – fanno sapere dall’associazione – La riapertura dei Musei nelle zone gialle e nei giorni feriali è pensata per i residenti e le città limitrofe, per restituire alla comunità la possibilità di godere in sicurezza del proprio patrimonio culturale. Nei momenti di difficoltà, soprattutto le competenze, il talento, il saper fare, vanno valorizzati adeguatamente e senza titubanze”.

Per prenotare visite guidate gratuite, rivolgersi a: “Associazione Culturale Divetro”, info@divetro.it tel 338 2718244; oppure all Ufficio turistico di Sansepolcro, info@meetvaltiberina.it tel 0575 740536. Il Museo è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

