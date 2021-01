Covid-19 a San Giustino: 41 le persone attualmente positive, 4 delle quali ricoverate in ospedale. Impennata dei casi nell’ultima settimana

Sono 41 le persone attualmente positive, delle quali 4 ricoverate in ospedale e le altre poste in isolamento domiciliare.

Stiamo attraversando uno dei periodi con più contagi sul nostro territorio, con un’impennata di casi nell’ultima settimana, per questo raccomandiamo la massima prudenza negli spostamenti, evitando assembramenti. Fondamentale il rispetto delle indicazioni per limitare la diffusione del virus, quindi continuare con le buone pratiche di igiene per le mani e protezione delle vie respiratorie.

