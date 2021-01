Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri 22 guariti e 8 nuovi positivi. Tutti negativi i 172 test antigenici effettuati alla farmacia comunale di Cerbara”

“I dati dell’Usl Umbria 1 ci dicono che ieri a Città di Castello ci sono stati otto nuovi positivi e 22 persone guarite”. Il sindaco Luciano Bacchetta ha aggiornato così la situazione dell’emergenza da Covid-19, prendendo atto della “continuità di una tendenza nella quale coloro che guariscono sono più di quanti risultano contagiati dal virus”. “Questo non ci deve far abbassare la guardia, ma, viceversa, convincerci ulteriormente dell’opportunità di perseverare nel rispetto delle prescrizioni, che saranno ancora quelle previste per la ‘zona arancione’ e che rappresentano l’unico modo per controllare il virus, in attesa che le vaccinazioni ci permettano di vincere la difficile battaglia contro il Covid-19 che portiamo avanti da circa un anno”, ha chiarito il sindaco, nel ribadire che “insieme all’Usl Umbria 1 il Comune si attiverà per individuare nei prossimi giorni le due sedi che saranno adibite alla campagna di vaccinazione della popolazione dell’Alta Valle del Tevere”. “La partenza della campagna di vaccinazione di massa sarà uno snodo fondamentale per la comunità residente nel comprensorio, al quale Città di Castello arriva con un insieme di indicatori importanti, che fanno riferimento ai dati statistici sul contagio tra i più bassi dell’Umbria, ma anche ai riscontri davvero confortanti del testing promosso dalla Regione, che da una settimana è partito presso la farmacia comunale di Cerbara, grazie alla collaborazione tra Farmacie Tifernati, Assofarm e Croce Rossa Italiana, in coordinamento con l’Usl Umbria 1”, ha osservato Bacchetta, che ha fornito i dati dei primi sette giorni di screening gratuito e volontario effettuato con i test antigenici sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, comprendente oltre 3 mila persone tra studenti dai 14 ai 19 anni e il personale docente e non docente. “Come ci hanno comunicato l’amministratore unico di Farmacie Tifernati Valchiria Dò e il direttore Luca Mancini, che lavorano in stretto raccordo con il coordinatore regionale di Assofarm Antonio D’Acunto, con il presidente regionale della Cri Paolo Scura e con il presidente del comitato locale Francesco Serafini, nella prima settimana, da sabato 23 a sabato 30 gennaio sono stato effettuati 172 tamponi che hanno dato tutti esito negativo”, ha riferito Bacchetta, nel dare conto dell’adesione al testing di “33 persone appartenenti al personale docente e non docente e di 139 studenti dai 14 ai 19 anni”. “Un dato davvero bello e significativo, che denota come, nel contesto della riapertura degli istituti superiori a partire dal 25 gennaio, dalla popolazione scolastica coinvolta sia venuto un primo importante segnale di responsabilità, al quale invitiamo tutti gli interessati a dare la necessaria e fondamentale continuità prenotando i tamponi fino al termine della campagna, fissato al 18 marzo”, ha commentato il sindaco, ricordando che i test antigenici vengono effettuati presso la farmacia comunale di Cerbara di martedì pomeriggio, giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica mattina, dietro l’indispensabile prenotazione al numero di telefono 075.8510075. Bacchetta ha, quindi, ricordato che in questo quadro si colloca l’ulteriore, importante, tassello rappresentato dall’estensione dello screening rivolto a studenti e personale delle scuole secondarie di secondo grado resa possibile dall’accordo tra Regione e Federfarma, grazie al quale i tamponi antigenici nasali potranno essere effettuati anche nelle farmacie private aderenti all’iniziativa, che in Altotevere sono in tutto otto, di cui due a Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati