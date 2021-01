Umbertide ha ricordato l’appuntato Donato Fezzuoglio a quindici anni dal suo sacrificio

Nel pomeriggio odierno Umbertide ha ricordato a quindici anni dalla sua scomparsa Donato Fezzuoglio, l’appuntato dei carabinieri medaglia d’oro al valor militare, che perse la vita il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina ai danni del Monte dei Paschi di Siena in via Andreani.

La cerimonia è iniziata con la deposizione delle corone di alloro alla lapide eretta nel luogo in cui il militare fu colpito a morte, dove autorità militari e civili si sono stretti intorno al dolore della vedova, Emanuela Becchetti e del figlio Michele.

Erano presenti il sindaco del Comune di Umbertide Luca Carizia, il comandante della Legione Carabinieri Umbria generale Antonio Bandiera, il comandante provinciale colonnello Stefano Romano, il comandante della Compagnia di Città di Castello capitano Giovanni Palermo, il maresciallo Antonio Raganato, comandante della stazione dei Carabinieri di Umbertide, il questore di Perugia Antonio Sbordone, il viceprefetto vicario di Perugia, Chiara Armenia e una rappresentanza della Provincia di Perugia. Hanno preso parte alla cerimonia in via Andreani la vicesindaco di Umbertide, Annalisa Mierla, l’assessore Alessandro Villarini e il consigliere dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Michele Bettarelli.

Terminata la sentita e toccante cerimonia civile è seguita la santa messa presso la chiesa di Cristo Risorto alla quale hanno partecipato la consigliera Letizia Michelini in rappresentanza della Provincia di Perugia e l’assessore del Comune di Città di Castello, Vincenzo Tofanelli e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La messa è stata presieduta dal cappellano militare Don Aldo Nigro e concelebrata dal parroco di Cristo Risorto, Don Gaetano Bonomi Boseggia e da Don Alberto Gildoni, fratello della medaglia d’oro al valor militare Valerio Gildoni.

I sacerdoti hanno quindi portato il saluto del vescovo di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedicini e del vescovo emerito della Diocesi eugubina, monsignor Mario Ceccobelli.

Al termine del rito religioso, prima della lettura della Preghiera del Carabiniere, hanno preso la parola il sindaco Luca Carizia e il generale Antonio Bandiera che nei loro interventi hanno salutato affettuosamente i familiari di Fezzuoglio e ringraziato le autorità intervenute.

“Oggi – ha detto il sindaco Luca Carizia – abbracciamo tutta la famiglia di Donato Fezzuoglio, l’Arma dei Carabinieri e tutte le forze dell’ordine. È un abbraccio pieno di signiticato rivolto a tutte le Forze dell’Ordine che in questo momento storico, a causa del Covid-19, in silenzio, con grandissimo rispetto e senso del dovere stanno vicino a tutti noi cittadini. Michele, il più grande abbraccio va a te. Devi essere fiero di tuo padre. È un esempio per noi perché il senso del dovere che ha dimostrato è al di sopra di tutto”.

“Donato Fezzuoglio – ha affermato il generale Bandiera – è stato un nostro carabiniere che già prima di quel tragico evento si era distinto soprattutto per la sua grande lealtà ai nostri valori. Era un coraggioso, un grande carabiniere. Nel 2004 e nel 2005 aveva ricevuto due importanti riconoscimenti per due operazioni di servizio contro dei rapinatori e dei trafficanti di droga. Ci lascia una grande eredità morale e per questo vogliamo ringraziare tutta la famiglia che ha dato dimostrazione di grandissima dignità e di grande forza, che porta avanti ogni giorno col proprio esempio la figura di Donato. È grande la solidarietà tra le famiglie che hanno perso una persona cara. Oggi è presente con noi la mamma del colonnello Valerio Gildoni e il fratello Don Alberto. Vedervi così uniti è per noi carabinieri in servizio motivo di orgoglio, essere solidali tra di noi e con le altre forze di polizia e con i cittadini. Per noi carabinieri dobbiamo moltissimo a Donato Fezzuoglio perché il suo comportamento e il suo sacrificio per la difesa degli altri che fanno sì che la popolazione ami i carabinieri, ami le forze armate, ami le forze di polizia, ami le persone che si sacrificano il bene più importante per gli altri”.

