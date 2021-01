Sansepolcro: Giunti (Forza Italia) “distretto socio sanitario unico in Valtiberina Toscana prima delle amministrative? Spero che la Giunta regionale si esprima in tal senso”

“Le zone distretto del sistema sanitario regionale sono state ridotte da 34 a 26, questo per la legge che riguardava le “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto” approvata dalla Giunta e dal Consiglio Regionale. Il processo di unificazione ha interessato 14 ambiti zonali, che compongono 6 zone distretto, e coinvolge complessivamente 106 comuni e 974.000 abitanti, pari al 26% della popolazione toscana. Il risultato di questo processo ha comportato, appunto, la riduzione degli ambiti zonali da 34 a 26. Abbiamo tutti visto i risultati che questo ha portato nei territori interessati, sia in termini di efficienza, che di avvicinamento del servizio alla popolazione. E’ chiaro a tutti i cittadini che dopo oltre due anni dall’applicazione delle nuove articolazioni, l’ambito territoriale ottimale, voluto dalla Giunta Regionale non sta funzionando. Oltre al pubblico,oberato da burocrazie che aumentano i tempi di attesa per le analisi e per gli accertamenti, si lamenta anche il personale della ASL, che ha avuto il proprio lavoro esteso notevolmente a livello territoriale. Inoltre traspare evidente il progetto regionale di risparmio economico delle risorse soprattutto sul sociale. Le risorse del sociale saranno sempre di meno. Bene stanno facendo i territori a reagire a questo stato di cose. Sono importanti per raggiungere lo scopo le mozioni approvate all’unanimità dai comuni Valtiberini e Casentinesi, proposte dai sindaci Cornioli e Vagnoni, come pure la mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere Ceccarelli. L’esecutivo regionale però andrebbe pressato anche dall’ANCI Toscana per rappresentare tutti i comuni che hanno dovuto subire l’accorpamento. Tanti sono i disagi, ora moltiplicati anche per colpa del Covid. Bisogna far fronte comune perché la Giunta Regionale faccia marcia indietro e riconosca il proprio sbaglio politico, fatto a suo tempo ,nel tagliare il numero dei distretti”.



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati