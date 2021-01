Norme anticovid al palavolley di San Giustino, nota di precisazione della Erm Group in merito all’utilizzo della struttura

In relazione alla situazione del Covid-19 e alle disposizioni attualmente vigenti, la società ErmGroup Pallavolo San Giustino intende ribadire che sta operando nel totale rispetto del protocollo in materia e che tutti i giorni c’è la massima attenzione nella sanificazione degli impianti e dei locali nei quali svolge la propria attività. Rende altresì noto che i casi di positività riscontrati fra i giocatori della formazione maggiore (militante nel campionato nazionale di Serie B maschile) sono tutti in regime di isolamento. Per ciò che riguarda l’utilizzo del palazzetto dello sport di San Giustino, da parte di realtà istituzionali e/o associative, la società ricorda che questo è consentito solo se chi ne chiede la fruizione è in grado di applicare in ogni dettaglio il rigido protocollo previsto dal dpcm.

