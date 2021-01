Città di Castello: Procelli (La Sinistra) si dimette da presidente della commissione servizi

Al termine della seduta sui casi Covid alla Muzi Betti, giovedì 28 gennaio 2021, il presidente della Commissione Servizi di Città di Castello Giovanni Procelli ha dichiarato: “Rimango in consiglio come rappresentante della Sinistra ma mio malgrado devo rassegnare le dimissioni da presidente di questa Commissione. Pur nella speranza di avere dato un contributo positivo, dopo il caso delle dimissioni dell’assessore Monica Bartolini, attraverso certa stampa e con aggressioni verbali in persona sono continuate le ricostruzioni fantasiose nei miei confronti. Mi dimetto per dimostrare che non sono attaccato alle poltrone, al denaro e al potere, non chiedo e non ho mai chiesto nulla. Spero che la prossima Amministrazione sia in grado di mantenere compatta la maggioranza che pure all’inizio lo era. Forse interessi di parte hanno minato il lavoro di questa Amministrazione. Il mio lavoro pubblico è sotto gli occhi di tutti, nonostante le pervicace e scorretta informazione da cui aspetto ancora non dico le scuse ma il riconoscimento delle loro valutazioni sbagliate. Tolgo il disturbo per non essere identificato come un peso, un problema. Invece di attaccare sui giornali dovrebbero mettersi in lista ed essere eletti.

