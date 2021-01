Città di Castello: Digipass, cambiano gli orari

Cambiano gli orari del Digipass della zona sociale 1, che si trova a piano terra della Biblioteca Carducci di Città di Castello. Dando seguito alle richieste degli utenti e per migliorare la fruibilità del servizio, l’orario di apertura in presenza della sede principale, a partire da lunedì 1 febbraio 2021, sarà – Lunedì 9:00-12:00; – Martedì 15:00-18:00; – Mercoledì 9:00-12:00; – Giovedì 9:00-13:00 – 15:00-18:00; – Venerdì 9:00-13:00; – Sabato 9:00-13:00. In tali orari il servizio del Digipass sarà disponibile per tutta la popolazione dei comuni aderenti al progetto anche da remoto attraverso il numero di telefono della sede principale di Città di Castello 075 852 3171 e il numero 075 900 2686.

