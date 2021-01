San Giustino: pubblicata, dal comune, la graduatoria provvisoria del bando affitto 2020

Si comunica chi in data 28/01/2021 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2020.

La graduatoria può essere consultata nell’Albo pretorio sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.sangiustino.pg.it

Entro il termine di pubblicazione – 15 giorni – gli interessati potranno presentare richiesta di riesame della propria istanza, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di settore e dal bando di selezione pubblicato.

Se intenzionati a presentare richiesta di riesame, per tutto il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, presso l’Ufficio Urbanistica, gli utenti potranno consultare l’istruttoria a loro nome e conoscere specificamente le motivazioni che hanno determinato l’esclusione o l’attribuzione del punteggio.

Le richieste di riesame dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giustino entro il termine perentorio del 11/02/2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati