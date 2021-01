Perugia: le congratulazioni del Presidente Luciano Bacchetta a Giorgio Mencaroni, primo presidente della neonata Camera di Commercio dell’Umbria

Ho accolto con grande soddisfazione la notizia della nomina di Giorgio Mencaroni al vertice della Camera di Commercio dell’Umbria. Si tratta di una nuova e prestigiosa istituzione che sono certo il neo Presidente saprà guidare con la professionalità e la lungimiranza che da sempre ha avuto modo di mettere in campo sia nella sua attività privata che nell’ambito dell’associazionismo di categoria.

Ho avuto modo in più occasioni di collaborare con lui anche nella veste di sindaco apprezzandone l’impegno per la crescita armonica dei territori della Provincia di Perugia che ora sicuramente estenderà all’intera Umbria. Nel congratularmi con lui per il nuovo impegnativo incarico sono convinto che anche grazie al lavoro che si accinge a compiere usciremo da questo difficile momento legato alla pandemia più forti e consapevoli.

