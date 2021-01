Pallavolo: casi di positività covid ERM group San Giustino, domani il terzo ciclo di tamponi, si va verso il rinvio delle prossime due gare. Pieno rispetto dei protocolli sanitari coordinati, per la società, dal dottor Luca Neri

Consapevoli delle difficoltà che sarebbero incorse per la situazione vigente, la Società Pallavolo San Giustino sta affrontando il momento con grande serenità.

Il secondo ciclo di tamponi effettuato per scrupolo a distanza di quattro giorni dal primo richiesto da protocollo FIPAV, ha rilevato la positività di alcuni membri del gruppo squadra. Per garantire maggiore sicurezza sia agli atleti che a tutti coloro che vi ruotano attorno, sono stati isolati celermente sia i positivi che tutti i membri entrati in contatto con gli stessi. Domani è previsto il terzo ciclo di tamponi e ad esclusione ovviamente dei casi positivi che sono monitorati dalla ASL, coloro che risulteranno negativi riprenderanno ad allenarsi regolarmente, nell’ottica di preparare le prossime partite.

La ErmGroup San Giustino ha deciso di acquistare tamponi antigenici Covid-19 che effettuerà costantemente agli atleti e a tutto l’entourage, grazie al coordinamento del Dott. Neri, Responsabile sanitario della ErmGroup San Giustino. La Società molto attenta al protocollo, sanifica dopo ogni allenamento sia la zona gioco che quelle di contatto. Attualmente si prospetta il rinvio delle prossime due gare, in attesa di recuperare tutto il gruppo squadra.

