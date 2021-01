Città di Castello: asfalti ed illuminazione in via Sorel, Bartolini (civici per Città di Castello) interroga la Giunta

Luigi Bartolini, consigliere dei Civici per Città di Castello, ha presentato nel consiglio comunale di lunedì 25 gennaio 2021 un’interrogazione sullo stato di via Sorel: “E’ un’arteria importante ma è dimenticata dall’Amministrazione. L’ultima asfaltatura risale a venti anni fa. E’ stata inserita nel programma di lavori? Anche l’illuminazione è precaria e c’è preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. Ci sono poi aziende che lamentano la poca efficienza dell’illuminazione e la mancanza di segnaletica. E’ possibile provvedere nell’ambito dei lavori già programmati? I cittadini chiedono attenzione”. Nella risposta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi ha detto: “Con il ribasso d’asta di Agenda Urbana il comune ha riqualificato via Morandi e abbiamo già improntato lavori per l’illuminazione. Uno dei quadri si cui stiamo operando interessa anche via Sorel, su cui sono stati installati 4 nuovi punti luci. Gli interventi non sono datati ma risalgono a pochi anni fa, hanno interessato supporti e quadri. Inoltre i parametri del servizio risultano perfettamente in regola. Per la manutenzione, via Sorel è stato oggetto di intervento straordinario, per la segnaletica dell’incrocio, l’ufficio tecnico con la Polizia sta valutando la soluzione più idonea per maggiore visibilità. Potrebbe essere utile una valutazione complessiva di quel punto per capire se la mobilità può essere organizzata meglio”. Nella replica Bartolini si è detto “parzialmente soddisfatto. Capisco che tutto è a norma ma la invito quando è buio a constatare con i suoi occhi la visibilità di quella zona. La differenza con il tratto a led si vede”.

