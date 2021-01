Pallavolo serie B2/M: Francesca Bertinelli (Autostop Trestina) “tornare in campo, emozione unica, squadra e rosa completa”

“Iniziare bene è fondamentale, anche se tornare in campo dopo 11 mesi, può essere complicato. E’ stato emozionante, anche se avevamo il timore che qualche complicazione potesse rimandare l’esordio, così non è stato e ci godiamo il momento. Viviamo alla giornata, consapevoli della grave situazione pandemica che stiamo attraversando, ma ricominciare è positivo perchè accende la speranza che tutto questo, fra qualche tempo, ce lo potremo lasciare alle spalle per tornare a vivere, finalmente, una vita normale”

