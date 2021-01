Pallavolo serie B/M: Cesari e Celestini (In Job Città di Castello) “ci faremo trovare pronti, partire bene fondamentale”

“Vittoria sofferta ma fondamentale, quella contro Foligno. Ritornare in campo dopo così tanto tempo è stato importante, aspettavamo questo giorno da undici mesi ed è stata una gioia immensa, che ci ricorderemo a lungo. Fissare obbiettivi, in una stagione come questa è complicato, unica cosa certa è che vogliamo mantenere la categoria sul campo, lo dobbiamo alla società, per quanto fatto fino ad oggi e ai nostri tifosi che anche se tramite i canali social, ci sono vicini”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati