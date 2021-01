Montone: Covid & Prevenzione, un nuovo progetto per sensibilizzare la comunità allo screening

Test antigenici rapidi e tamponi molecolari, per rilevare il virus Covid-19, a prezzi agevolati per i cittadini residenti nei comuni di Montone e Lisciano Niccone.

Su iniziativa del Gruppo comunale di Protezione Civile di Montone, con il contributo dei due Comuni dell’Altotevere, è iniziato in questi giorni un nuovo progetto volto alla formazione di una cultura della prevenzione, attualmente unica vera arma per ridurre la curva del contagio, monitorare l’andamento epidemiologico e ridurre la diffusione del virus.

Per eseguire i test è obbligatoria la ricetta medica e poi recarsi presso una struttura abilitata.

Gli interessati possono chiamare dal lunedì al venerdì i numeri 377.35.41.731 – 333.32.88.877 per informazioni e prenotazioni, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 fino al 31 marzo.

Alla campagna per sensibilizzare allo screening la comunità si aggiunge l’iniziativa, promossa dalla farmacia di Montone, insieme all’Amministrazione comunale e al Gruppo comunale di Protezione Civile, che verrà realizzata per la cittadinanza nella giornata di giovedì 28 gennaio. In questa occasione verranno eseguiti i tamponi nasali rapidi per la ricerca del Covid-19 presso la Farmacia a partire dalle ore 15 fino alle 19.30.

I tamponi sono gratuiti per tutto il personale scolastico delle scuole superiori e per gli studenti dai 14 ai 19 anni. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione al numero di telefono 075.9306232.

