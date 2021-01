Mancato numero legale Consiglio comunale Città di Castello: Bacchetta “ricostruzioni fantasiose, anche se legittime”

“Leggiamo alcune ricostruzioni e interpretazioni, ovviamente legittime, che riteniamo abbastanza avventurose riguardo all’ultimo consiglio comunale. Crediamo quindi doveroso fare il punto della situazione di questi ultimi mesi di legislatura e del contesto politico nel quale ci muoviamo. Ovviamente i problemi sarebbero altri, siamo ancora in piena tempesta Covid, siamo concentrati inoltre su vicende assai complesse e difficili, vedi la “questione” Muzi Betti, però purtroppo dobbiamo anche occuparci di altro come è ovvio che sia ed è giusto e doveroso, visto che parlano in molti, che intervenga anche il sindaco. Per cui Lunedi 1 Febbraio alle ore 12 convocheremo, nelle modalità consentite dai vigenti regolamenti e normative, una conferenza stampa”.

