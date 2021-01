Sansepolcro: Tonino Giunti (Forza Italia) Un’altra opportunità che si perde per il rilancio turistico economico di Sansepolcro. Il portale non porta niente di nuovo”

“Ho presentato un’ interrogazione nello scorso Consiglio Comunale sul ” Nuovo

portale sul turismo del Comune di Sansepolcro” in merito a quella che è l’attività di

implementazione della piattaforma web based .

Questo perché fu approvata, dal Consiglio Comunale su proposta del sottoscritto

consigliere, sul documento RIPARTIAMO INSIEME, relativo al capitolo “IL

TURISMO CHE VERRA’ “, la realizzazione di un sito internet comunale turistico.

In particolare oltre al sito, andava curata e sostenuta con investimenti economici la parte che riguardava l’inserimento ed il posizionamento del sito-portale nei motori di ricerca.

Purtroppo quello che speravo non si è verificato; ne è uscito un sito dedicato sì alla città di Sansepolcro, ma non un portale con la possibilità dell’inserimento , a pagamento, delle realtà turistico ricettive del Comune di Sansepolcro. Con le somme pagate si finanziava il caricamento sui motori di ricerca.

Queste imprese hanno subito un notevole danno economico dall’effetto Covid, soprattutto per quelle che sono state le pessime direttive governative, che le hanno lasciate aperte, ma di fatto, bloccando gli spostamenti tra regioni, hanno impedito l’arrivo di possibili clienti. Con l’apertura obbligata, questi esercizi non hanno potuto attingere nemmeno ai minimi ristori del Governo centrale.

Peccato, si sta perdendo una grande occasione di rilancio economico del territorio”.

