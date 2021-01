Politica: Lignani (Fd’I) “il declino di Città di Castello non si arresta con una (ex) maggioranza in stato comatoso”

“Un clima da basso impero, con una Giunta e un Sindaco ormai incapaci di governare una ex maggioranza consiliare che sta portando la Città alla paralisi. Alle porte ci sono enormi sfide per arrestare il declino di una città che ha i parametri fondamentali socio economici in costante regresso e che ha bisogno d una guida autorevole che possa interagire in maniera ferma e decisa con i livelli regionale e nazionale. Ci possiamo permettere un’agonia prolungata determinata da lotte di piccolo potere o dalla scelta di un’Assessore come ultima scelta di potere che a questo punto sarebbe meglio non nominare? Il Centrodestra non presenterà mozioni di sfiducia ma è pronta a sostenerne una presentata da ex membri di maggioranza che è bene si assumano scelte di responsabilità concreta. E’ evidente come in questo triste conteso siano preferibili pochi mesi di Commissario prefettizio a questo teatrino indecente. La speranza è che il futuro Governo non scippi a milioni di italiani e a 39000 tifernati il diritto di scegliersi il proprio Governo cittadino nella prossima primavera rinviando per convenienza elezioni cui, sicuramente, i tifernati non possono permettersi di rinunciare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati