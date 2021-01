Aggiornamento sui casi di covid al Prosperius Tiberino di Umbertide: ad oggi si contano 16 operatori contagiati e 26 pazienti positivi ricoverati all’interno della struttura

“Al termine della giornata odierna dopo aver eseguito un ulteriore screenig, la situazione dell’Istituto Prosperius Tiberino di Umbertide vede 16 operatori contagiati e 26 pazienti positivi ricoverati all’interno della della struttura che sono asintomatici o con sintomi lievi.E’ stata appositamente predisposta un’area per poter ospitare questa tipologia di pazienti in modo da non farli entrare in contatto con gli altri.Si e’ deciso, in accordo con la Usl Umbria 1, di non trasferire i pazienti per non gravare sulle altre strutture.La situazione e’ in continua evoluzione, ma costantemente monitorata. Nei prossimi giorni continueranno gli screening sia dei pazienti che degli operatori.Giovedi’ si riunira’ un comitato scientifico interno a cui parteciperanno anche specialisti della Usl Umbria 1 per esaminare il problema”.

