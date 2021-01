Viabilità Toscana: Anas comunica la riapertura del E45 in direzione Cesena. Personale e mezzi sgombraneve in azione

La strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è stata riaperta tra San Sepolcro e il valico di Verghereto, in direzione Cesena, dopo la chiusura di questa mattina a causa di mezzi pesanti intraversati.

Personale e mezzi sgombraneve restano in azione lungo l’intera tratta per garantire la circolazione.

