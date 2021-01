Politica a Sansepolcro: Riccardo Marzi “sul mio conto ricostruzioni fantasiose, nessun accordo con altre forze politiche”

“Sarò sincero, ho poco tempo da dedicare alla fanta politica, sono concentrato sul lavoro da Assessore ai lavori pubblici e sui progetti che intendo ultimare negli ultimi mesi di consiliatura. Respingo con forza le voci circolate in queste settimane su presunte rotture interne alla maggioranza, di forti frizioni con i colleghi di altri partiti che fanno parte della coalizione, per i quali nutro profondo rispetto e stima, o di accordi già scritti e consolidati con altre forza politiche. Veniamo da storie politiche differenti, pensio sia normale che ci siano confronti, anche accesi, ma da qui a dire che volano gli stracci ce ne corre. Creare casi dove questi non esistono non è corretto detto questo, il nostro è un progetto civico e come tale ha un termine temporale, che coincide con la fine della consiliatura, dovremo sederci tutti intorno ad un tavolo e capire, se quanto sottoscritto cinque anni fa, può essere ancora attuale”

