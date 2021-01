Esclusivo, manca il numero legale in Consiglio Comunale: Sassolini (Forza Italia) “pretendiamo le dimissioni del Sindaco, la maggioranza non esiste più”

“Quanto succeso pochi minuti fa in consiglio comunale è gravissimo. Per ben 2 volte è venuto a mancare il numero legale questo determina, nei fatti, la sfiducia da parte della maggioranza del ruolo di Sindaco. Sarò chiaro, pretendo a nome di Forza Italia che Luciano Bacchetta rassegni le proprie dimissioni, non esistono le condizioni per poratre avanti con serenità la consiliatura, il primo cittadino ne prenda atto, non ha senso ricoprire un ruolo, che nei fatti, non è più di sua competenza”.

