Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri 11 guariti e 3 nuovi positivi. Cestini “oggi a scuola in presenza circa 1200 studenti e 500 persone tra docenti e non”

“Per il settimo giorno consecutivo ieri abbiamo avuto un numero di guariti, undici, superiore a nuovi positivi, che sono stati tre”. Lo ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, nell’aggiornareo la situazione dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello. “Aver avuto per una intera settimana una decrescita costante del numero di casi di positività, che sono drasticamente diminuiti come dato complessivo a Città di Castello, a fronte di un notevole incremento delle persone guarite è un buon segnale – ha osservato il primo cittadino – potremmo già chiamarla una tenda significativa, ma ci vuole prudenza”. “Speriamo sia di buon auspicio per le sfide che ci attendono, a cominciare dalla riapertura delle scuole superiori di oggi”, ha affermato il sindaco, che ha sottolineato come “la ripresa della didattica in presenza sia stata frutto di un lungo lavoro delle istituzioni, dei dirigenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, insieme a Busitalia, che ha fatto un grande sforzo per poter mettere a disposizione un numero superiore di mezzi”. “Crediamo di esserci preparati adeguatamente a questa sfida importante, accompagnandola anche con l’avvio dei test antigenici alla farmacia comunale di Cerbara, con l’obiettivo di costruire il lavoro sinergico necessario ad assicurare un rientro in sicurezza”, ha puntualizzato Bacchetta, che insieme all’assessore competente Rossella Cestini ha incontrato stamattina i dirigenti scolastici e i rappresentanti di Busitalia. “Oggi con la ripresa delle lezioni al 50 per cento delle presenze a Città di Castello rientrano nella scuola secondaria di secondo grado circa 1.200 studenti, la metà dei 2.500 allievi delle scuole secondarie di secondo grado, a cui si aggiungono circa 500 persone tra personale docente e non docente”, ha chiarito Cestini, nel far presente come “il ritorno alla didattica in presenza sia una tappa importante, perché gli studenti finalmente possono uscire dall’isolamento in cui sono vissuti in questi mesi e riprendere una vita più normale”. “Riaprire in presenza è stato il frutto di un lavoro di squadra che ha visto insieme la Prefettura, la Regione, la Provincia, Anci, Busitalia e la Sanità regionale, perché la priorità è stata di garantire un rientro in piena sicurezza”, ha spiegato l’assessore, dando conto in particolare degli “importanti interventi sui trasporti, nodo cruciale della questione, con un investimento in tutta la regione per aumentare le corse e per garantire il trasferimento con gli autobus del 50 per cento studenti”. In rappresentanza di Busitalia Moreno Rossi ha riferito che l’azienda si è organizzata programmando “servizi aggiuntivi e mettendo a disposizione ulteriori autobus, in collaborazione anche con i gestori privati, in modo da evitare assembramenti sui mezzi”. “Con la didattica in presenza al 50 per cento e la capienza dei bus al 50 per cento siamo in grado di effettuare un buon trasporto”, ha assicurato Rossi, che ha riferito di alcune iniziative messe in campo da Busitalia, dall’applicazione in via sperimentale di una app per la prenotazione dei posti sui veicoli alla campagna rivolta agli studenti “La sicurezza viaggia con noi, e tu?”, con la realizzazione di un vademecum con consigli e un video tutorial sulle regole di utilizzo dei trasporti consultabile sul sito aziendale http://www.fsbusitalia.it. “Già da questa estate siamo organizzati per garantire una presenza a scuola in condizioni di sicurezza e grazie alla maturità che hanno dimostrato i nostri giovani siamo riusciti ad assicurare fino a quando è stato possibile la didattica in classe, impedendo che i casi di positività dessero vita a cluster”, ha spiegato la dirigente dell’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti Marta Boriosi, che ha aggiunto: “ci auguriamo che anche questo rientro possa avvenire in modo sicuro e sereno, con l’aspettativa di ricevere un supporto ancora più forte da parte dell’Usl Umbria 1 per la garanzia di un ‘contact tracing’ efficace, che consenta di garantire la continuità didattica in caso di contagi”. “Il rientro in presenza al 50 per cento è stata una soluzione di compromesso per evitare una gestione complessa degli studenti, che ci auguriamo possano tornare presto al completo in classe”, ha affermato la dirigente del Liceo Plinio il Giovane Eva Bambagiotti. “I ragazzi desiderano molto tornare a scuola e si sono mostrati molto attenti”, ha sottolineato Bambagiotti, chiarendo che “l’istituto si è organizzato per mettere a disposizione sei diversi ingressi, in modo da suddividere gli allievi in piccoli gruppi all’accesso e all’uscita, garantendo il rispetto delle regole”. Il dirigente scolastico dell’Istituto San Francesco di Sales Simone Polchi ha spiegato che “la priorità nel rientro in classe è stata data agli studenti del primo e del quinto anno, che hanno più bisogno di lavorare in presenza, dopo mesi di didattica a distanza, e che stamattina erano davvero emozionati”. “Noi per fortuna siamo rimasti aperti finora, dal nido fino alle medie, e siamo contenti dell’opportunità che siamo riusciti a garantire ai nostri allievi, contando di poter continuare nel segno della speranza”. “Anche noi fortunatamente abbiamo sempre tenuto aperto nel rispetto delle regole, perché abbiamo potuto svolgere i laboratori per i ragazzi del triennio”, ha dichiarato la dirigente dell’IIS Polo Tecnico Franchetti Salviani Valeria Vaccari. “Siamo felici di poter riprendere e cercheremo di fare di tutto per poter restare a scuola, perché i ragazzi ne hanno veramente bisogno”, ha evidenziato Vaccari, auspicando che “non vengano fatti gli scaglionamenti che a una scuola di una città di confine regionale come la nostra impedirebbero di dare un servizio agli studenti che vengono da fuori, ad esempio dalla Toscana”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati