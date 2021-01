Volontariato a Città di Catsello: continuano le iniziative dell’Associazione “i fiori di lilla”

​“Noi non ci fermiamo!!”

​Questo forse può essere il monito che ci ha guidato e ci guida tutt’ora, nel difficile momento pandemico, e con questo spirito propositivo ed il più possibile attento a tutte le categorie sociali, nasce la nostra nuova iniziativa: il concorso Video Contest “Raccontami”, rivolto ai ragazzi delle scuole del Comune di Città di Castello (fascia 14-18 anni), al loro vivere – negli ultimi mesi un vivere molto particolare – la scuola e il territorio, il loro mondo, le loro relazioni… insomma, il loro tempo.

Un video, della durata entro i 4 minuti, dovrà raccontare le loro esperienze, i loro stati d’animo, le loro sensazioni del tempo di oggi: un prezioso e vero e proprio “documentario” che illustri l’attualità con la percezione dell’adolescente, e che sappia raccontare con il linguaggio – anche digitale – dei ragazzi un tema libero e personale, testimonianza di un tempo difficile e, ci auguriamo, del tutto unico e che resti unico.

​Al vincitore, su responso di una specifica giuria che ne valuterà messaggio educativo, originalità e forma artistica per dirne solo i principali criteri, spetterà un bonus economico di ben 700 euro da spendere in materiale didattico ed informatico.

​Un’iniziativa, la nostra, volta a stimolare la sensibilità dei più giovani nel volersi aprire e raccontare, dopo mesi di restrizioni e chiusure; nel fissare, con gli strumenti che sono più propri della loro generazione, uno spaccato di vita locale al tempo della pandemia, senza dubbio esperienza emotiva e culturale unica nel suo genere per tutti noi, non solo per gli adolescenti.

Se poi questo servisse a stimolare la partecipazione dei più giovani alle nostre attività e ad avvicinarli alla nostra realtà, questo è quant’altro di più ci auguriamo.

Felici di poter dar voce a quanti più ragazzi possibile, aspettiamo i vostri video con curiosità ed entusiasmo.

Di seguito, riportiamo il regolamento del Concorso:

ART. 1

I partecipanti possono essere studenti tra i 14 e di 18 anni regolarmente iscritti ad un Istituto Scolastico delle medie superiori del Comune di Città di Castello.

La partecipazione può essere individuale o collettiva di più soggetti (ad esempio anche una classe scolastica o gruppi di studenti in forma libera).

ART. 2

Il Progetto prevede la realizzazione di un video della durata minima di 1’30’’ e massima di 4’; il tema di tale produzione è libero ma dovrà dimostrare capacità ed originalità che saranno maggiormente valutate dalla apposita Commissione.

ART. 3

I video dovranno essere consegnati tramite mail all’indirizzo di posta elettronica ifioridililla@libero.it o con consegna attraverso penna elettronica entro la data del 15 maggio 2021.

ART. 4

Dalla citata data di presentazione degli elaborati sarà costituita entro 15 gg. la Commissione giudicante, la quale avrà a disposizione un tempo per esaminare il tutto anche in base al numero dei partecipanti.

La valutazione sarà discrezionale dei membri della detta Commissione, ma saranno considerate con attenzione particolare tematiche sociali o legate al territorio, oltre l’originalità della produzione.

ART. 5

Il vincitore sarà premiato con un bonus di 700 euro legato ad acquisto di materiale didattico ed informatico.

