Umberide: emergenza Covid-19:, iniziati presso la Farmacia Comunale 2 i test antigenici per studenti, docenti e personale delle scuole superiori

Alle 14.30 presso i locali adiacenti alla Farmacia Comunale 2 di largo Cimabue hanno preso il via i test rapidi antigenici volontari e gratuiti rivolti a studenti, docenti e personale degli istituti superiori, così come previsto dalla campagna, indetta dalla Regione Umbria in collaborazione con Assofarm e alla quale hanno aderito le Farmacie Comunali.

A coadiuvare il personale addetto, su base volontaria e gratuita, sono personale medico e infermierico in quiescenza.

Lo screening proseguirà anche nei giorni di martedì, giovedì e venerdì della prossima settimana, dalle 14.30 alle 18.30.

È possibile prenotare il test (eseguibile una volta al mese) in via telematica tramite l’apposito modulo disponibile nel sito istituzionale dell’ente alla voce “Prenotazione servizi On-Line” dove sono presenti anche tutte le informazioni. Nel portale saranno nei prossimi giorni inserite le date riferite al mese di febbraio.

“Oggi inizia un percorso importante – dice il sindaco di Umbertide, Luca Carizia – Un ringraziamento sentito va a tutto il personale addetto e a chi, con grande spirito di servizio, ha voluto contribuire come volontario alla realizzazione della campagna”.

