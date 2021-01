Sansepolcro: Luna park annullato, Fiere di Mezzaquaresima con il punto interrogativo

L’amministrazione comunale di Sansepolcro informa che non potrà essere allestito il luna park: l’appuntamento annuale con le giostre è annullato perchè la situazione della pandemia non consente di proporre questo intrattenimento per il secondo anno consecutivo.

L’amministrazione informa inoltre che gli uffici stanno lavorando alla predisposizione delle Fiere di Mezzaquaresima, che sarebbero in programma dal 18 al 21 marzo, ma non c’è ancora certezza che potranno svolgersi regolarmente. Nei prossimi giorni, alla luce della situazione pandemica e dei relativi riferimenti normativi, sara presa la decisione definitiva.

