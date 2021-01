Sansepolcro: “in viaggio verso Auschwitz”, l’Istituto Giovagnoli quarto in Toscana“

L’amministrazione comunale di Sansepolcro è felice di informare la cittadinanza che a conclusione del percorso formativo “In viaggio verso Auschwitz”, organizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, le classi 3LA e 5PBSS dell’IIS Giovagnoli di Sansepolcro (insieme alle insegnanti Maria Grazia Bonanno e Valeria Bianconi) hanno realizzato un prodotto multimediale dal titolo “Indifferenza e Umanità”, classificandosi al quarto posto tra tutti quelli presentati dalle scuole toscane.

Il lavoro sarà quindi trasmesso in diretta streaming nel corso dell’evento in programma il 27 gennaio durante l’iniziativa della Regione nel Giorno della Memoria. L’amministrazione comunale si congratula per questo bel risultato.

