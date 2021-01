Pietralunga: nuovo materiale pedagogico didattico per il nido e la scuola dell’infanzia

Nuove opportunità di crescita e gioco per i piccoli alunni di Pietralunga negli spazi formativi dedicati all’infanzia.

La buona notizia arriva dall’Amministrazione comunale, che spiega come grazie ai fondi ministeriali relativi alla fascia “Zero-Sei anni”, ripartiti in quota parte al nido d’infanzia “Il Ghirigoro” e alla Scuola dell’Infanzia di Pietralunga, è stato acquistato materiale pedagogico-didattico per i bambini e le bambine frequentanti i due plessi del territorio.

“I sussidi – spiega il vicesindaco Federica Radicchi – sono stati scelti dalle insegnanti e sono volti a supportare e coadiuvare la sana crescita fisica e psicologica dei più piccoli. È gratificante collaborare non solo per quanto concerne la gestione dei servizi scolastici ma anche per arricchire e ampliare l’offerta formativa della scuola del nostro paese e permettere agli studenti e alle studentesse di poter sperimentare, crescere e imparare in ambienti sempre più stimolanti e ricchi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati