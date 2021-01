Pallavolo serie B/M: rinviata la gara tra Pesaro e San Giustino. Tre giocatori della Erm Group positivi al Covid, attivate già tutte le procedure sanitarie

La società ErmGroup Pallavolo San Giustino comunica che la gara esterna contro la Montesi Volley Pesaro, valevole per la prima giornata nel girone F2 del campionato di Serie B maschile e in programma per le ore 18 di sabato 23 gennaio 2021 alla palestra “Kennedy” di Pesaro, è stata rinviata a data da stabilire per la presenza di più di tre componenti della squadra risultati positivi al Covid-19. La situazione è sotto controllo e il resto della squadra che risulta negativo riprenderà gli allenamenti la prossima settimana.

