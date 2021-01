Covid 19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri 8 guariti e 6 nuovi positivi. Piccoli segnali positivi, che vannoconsolidati”

“Ieri abbiamo avuto sei nuovi positivi al Covid-19 e otto guarigioni”. Lo ha reso noto stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, che ha osservato come “da quattro giorni ci sono più persone guarite che positivi, un piccolo trend che è importante e speriamo si possa consolidare, anche se la prudenza nelle valutazioni è d’obbligo e non dobbiamo abbassare la guardia”. “La gran parte dei nuovi contagi continua ad avvenire in ambito familiare”, ha puntualizzato il sindaco, nell’evidenziare che “il numero complessivo dei positivi sia molto inferiore rispetto a dicembre, mentre cresce in modo consistente il numero dei guariti”. “Domani pomeriggio alla farmacia comunale di Cerbara inizieranno i test rapidi antigenici promossi dalla Regione Umbria e riservati agli studenti da 14 a 19 anni, al personale docente e non docente delle scuole superiori”, ha ricordato Bacchetta, nel far presente che “sono controlli rigorosamente su base volontaria”. “Ci aspettiamo che ci sia un’adesione tale da garantire una mappatura più ampia possibile della situazione in vista della riapertura delle scuole da lunedì 25 gennaio, con la presenza in classe del 50 per cento studenti”, ha affermato il sindaco, nel ringraziare Farmacie Tifernati, Croce Rossa Italiana e Assofarm Umbria. “Il ritorno a scuola segna il recupero di un momento di aggregazione importante, di una vita associata fondamentale per i ragazzi, della ripresa di una didattica in presenza che non può essere sostituita a lungo dalla didattica a distanza, ma è fondamentale che ciò avvenga nella massima sicurezza”, ha chiarito Bacchetta, nel dare conto del lavoro svolto per garantire condizioni ottimali di riapertura degli istituti e di utilizzo dei trasporti. “Ringrazio tutto il personale della scuola”, ha dichiarato Bacchetta, nell’esprimere “l’auspicio che il rientro a scuola non abbia riverberi significativi dal punto di vista delle nuove positività, in presenza di un indice Rt che in Umbria è superiore a 1”.

