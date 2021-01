Sansepolcro: Consiglio comunale, nuova seduta online. Lunedì prossimo i cittadini potranno seguire tramite streaming

E’ convocato per lunedì prossimo 25 gennaio alle 20,30 il consiglio comunale di Sansepolcro che si riunirà in modalità “videoconferenza”.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

3. Comunicazioni del Sindaco;

4. Interrogazione urgente sulla situazione relativa al marchio Buitoni presentata dal Gruppo Misto; 5. Interrogazione del gruppo “Movimento 5 Stelle” inerente interventi su pubblica illuminazione;

6. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia in merito ad un monitoraggio sull’attuale situazione delle imprese operanti sul territorio comunale, e se l’amministrazione ha intenzione di aiutare in qualche modo le imprese in difficoltà per le problematiche legate al covid;

7. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia in merito ad una eventuale apertura, almeno a livello ciclopedonale, dell’ex passaggio a livello di via del Regliarino;

8. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia sul “Nuovo portale sul turismo del Comune di Sansepolcro” in merito all’attività di implementazione della piattaforma web based;

9. Interrogazione Gruppo Consiliare Pd-InComune sulle politiche culturali e mostra Raffaellino del Colle;

10. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria;

11. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord su iniziative per il sostegno alla maternità e alla prevenzione delle condizioni che portano all’aborto.

Come sempre, i cittadini potranno seguire la seduta tramite lo streaming sul sito del Comune.

