Citta di Castello: test rapidi per la rilevazione dell’antigene del Coronavirus. Le farmacie tifernatiaderiscono al progetto testing promosso dalla Regione

La società Farmacie Tifernati srl aderisce al progetto di testing promosso dalla Regione Umbria. Il progetto è su base volontaria e gratuita ed è riservato alla popolazione studentesca, al personale docente e non docente, delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria. Nelle farmacie aderenti verrà effettuato un autotest antigenico (nasale) rapido. Lunedì 25 gennaio c.m., nella nostra Regione, dovrebbero ripartire le attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado. In tale contesto trovano particolare rilevanza la messa in atto di misure mirate all’ulteriore sostegno del loro svolgimento in sicurezza, attraverso la ricerca della presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 nelle persone che non sono oggetto dello screening promosso dal livello nazionale per il personale scolastico.

Il test è in autosomministrazione e può essere effettuato gratuitamente una volta al mese, solo su appuntamento e previa compilazione del modulo di autocertificazione e del consenso informato.

Gli istituti scolastici invieranno apposita comunicazione, corredata dalla documentazione necessaria, agli aventi diritto, che sono:

studenti dai 14 ai 19 anni;

personale docente;

personale non docente.

Le farmacie associate Assofarm per salvaguardare la sicurezza dei luoghi di lavoro e del proprio personale hanno deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Croce Rossa Regionale la quale fornirà quattro ambulatori medici mobili da posizionare in aree prossime alle farmacie e il personale che affiancherà l’operatore sanitario nell’esecuzione del test.

I quattro ambulatori medici mobili saranno posizionati nelle città di: Città di Castello, Perugia, Foligno e Terni, con la riserva di poterli spostare presso altre farmacie pubbliche associate ad Assofarm qualora se ne dovesse creare la necessità.

A Città di Castello il testing verrà effettuato presso la Farmacia Comunale sede n. 1 situata in via Biturgense, 15/A – Cerbara. L’appuntamento deve essere fissato contattando il numero: 075.8510075.

Il progetto verrà svolto nei giorni di martedì, giovedì, sabato pomeriggio e domenica mattina. Il servizio durerà fino a giovedì 18 Marzo p.v., salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne determinino la proroga o l’anticipata interruzione.

