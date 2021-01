Città di Castello: 100 per cento di presenze e Gruppo più produttivo del Consiglio comunale, devoluti in toto gli emolumenti.Bilancio 2020 del Gruppo comunale di Fratelli d’Italia

Anche per l’anno 2020 il Gruppo di Fratelli d’Italia si dimostra il più presente ed attivo all’interno del Consiglio comunale tifernate. Sedici interrogazioni presentate, due interpellanze, un ordine del giorno sono gli atti presentati come unico firmatario cui vanno aggiunti quelli cofirmati con altri colleghi. Sempre presente ai 28 Consigli comunali dell’anno appena trascorso e alle Commissioni consiliari di cui si è membro effettiv (rispettivamente 14 Commissioni bilancio e programmazione, 7 Commissioni assetto del territorio, 1 Commissione Statuto) con il 100 per cento di presenze confermato anche per il 2020. Va sottolineato che la presenza è stata sempre attiva con interventi in ogni riunione come si può verificare nelle registrazioni. Da ultimo un dato non elegante a manifestarsi ma resosi necessario da alcuni attacchi di antipolitica subiti sui social: nel corso del 2020 sono stati percepiti come gettoni di presenza 1021 euro netti: l’intera cifra, anche alla luce dell’emergenza socio economica e sanitaria che sta attraversando la Nazione è stata interamente devoluta in parti quasi identiche a Istituzioni civili e di protezione civile da un lato e di volontariato di ispirazione religiosa dall’altro. Le ricevute dei versamenti sono a disposizione di chiunque le voglia visionare.

