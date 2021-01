Sansepolcro: Associazione cultura della pace, un successo l’edizione 2021 del calendario

L’Associazione Cultura della Pace comunica con grande gioia che la distribuzione del calendario fotografico “Un posto fisso” – Sansepolcro 2021, con foto di Riccardo Lorenzi, ha permesso la raccolta di € 2114,00 destinate al fondo istituito da Don Giancarlo Rapaccini, parroco del Duomo di Sansepolcro, in favore delle famiglie bisognose con bambini di Sansepolcro.

E’ un risultato straordinario che va al di là delle più ottimistiche previsioni e che rappresenta un record per le raccolte di beneficenza che l’Associazione Cultura della Pace organizza ogni anno.

Questo traguardo è stato possibile grazie alla grande generosità dei cittadini e del grande sostegno dato alla realizzazione del progetto da parte di UnicoopFirenze Sezione Soci Valtiberina, Max Gestione Grafiche srl e Repro Soluzioni e Prodotti per Ufficio, oltre ai contributi di ACLI Provinciale di Arezzo, S.I.CART. spa, Ligi srl, Biturgia Travel, Tecnothermo, Donati Legnami e Carrozzeria Supercar.

Grazie alla collaborazione degli studenti e dei dirigenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Giovagnoli” – Istituto Professionale Statale “Buitoni” di Sansepolcro e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Liceo Città di Piero”, è stato possibile realizzare un progetto che racconta Sansepolcro attraverso le arti e mestieri tradizionali, sostiene la comunità biturgense nei suoi elementi più deboli, contribuendo a creare una cultura di pace essenziale per una società migliore e solidale.

Calendari stampati n. copie 350

Calendari distribuiti n. copie 327

calendari distribuiti gratuitamente nelle scuole di Sansepolcro n. 117

Calendari rimasti n. copie 23

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 662,40

TOTALE RICAVO DA DISTRUBUZIONE, CENA BENEFICENZA E CONTRIBUTI € 2776,40

Totale guadagno € 2114,00

TOTALE DENARO RACCOLTO

PER FONDO FAMIGLIE BISOGNOSE € 2114,00

