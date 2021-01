Il Cammino Alta Valle del Tevere Associazione Diabetici, al fianco degli associati anche in tempi di Covid

Il Cammino Alta Valle del Tevere Associazione Diabetici di Città di Castello informa i propri associati che, nonostante il periodo d’emergenza, prosegue a distanza

l’attività di supporto ed accoglienza dei pazienti diabetici, nel rispetto del protocollo di collaborazione con il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale tifernate.

In questa fase emergenziale, oltre che ringraziare i volontari impegnati tra mille difficoltà, ci preme far notare in particolare il grande sforzo organizzativo che il Servizio di Diabetologia di Città di Castello sta profondendo per evitare disservizi od interruzioni dell’assistenza ai pazienti.

Apprezzabili in particolare sono l’attivazione del teleconsulto rivolto a tutti gli assistiti per evitare accessi impropri in ospedale, l’invio telematico dei piani terapeutici ed il triage telefonico in collaborazione con i medici di medicina generale.

L’associazione ringrazia per tutto questo il Servizio di Diabetologia e più in generale la Direzione Aziendale dell’USL 1, auspicando che le ulteriori progettualità che andremo a presentare possano trovare sempre disponibilità e collaborazione.

Con l’occasione l’associazione comunica anche di aver effettuato una donazione di arredi al Servizio.

Il Consiglio direttivo de Il Cammino Alta Valle del Tevere Associazione Diabetici

