Città di Castello: piano industriale Sogepu, politiche di gestione rifiuti, disciplina provvisoria canone di concessione o autorizzazione pubblicitaria, tra gli argomenti della commissione consiliare di programmazione economica

Istituzione del canone patrominiale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria. Sogepu Spa: politiche di gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale; informazioni preliminari su preconsuntivo 2020 e dettagli su consuntivo 2021; ipotesi di piano industriale per attività verso il comune di Città di Castello; illustrazione su raggiungimento obiettivi e indirizzi del comune 2020; bozza di relazione sul governo societario. Sono questi gli argomenti all’ordine del giorno della Prima Commissione Consiliare “Programmazione Economica”, Presidente, Massimo Minciotti, che avrà luogo, domani, giovedi 21 gennaio, alle ore 17,00, in collegamento per videoconferenza (sistema Microvision) al link: https://avvia.consigli.cloud/. Alla commissione parteciperanno l’Amministratore Unico di So.ge.pu. S.P.A, Cristian Goracci e il Direttore Tecnico, Ingegner, Ennio Spazzoli.

1

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati