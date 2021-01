Città di Castello: gli amici del cuore donano presidi sanitari alla RSA Muzi Betti

Questa mattina, il presidente dell’associazione Amici del Cuore, Giancarlo Radici insieme ad una parte del consiglio, hanno donato all’ASP Muzi Betti dei DPI(guanti, camici, tute, mascherine). Il presidente Giancarlo Radici, ha affermato che “ in questo particolare e difficile momento ci è sembrato doveroso dare il nostro contributo a Muzi Betti, vera eccellenza nella nostra regione, tanto più che abbiamo avuto lo abbiamo tutt’ora, all’interno del Consiglio di Amministrazione un nostro associato”. “Come presidente Muzi Betti – ha dichiarato Ciubini – voglio esprimere la mia più sincera gratitudine,per il dono generoso, degli Amici del Cuore. Sapere che in questi lunghi 11mesi,non siamo stati mai soli, è per noi un grande conforto, segno di vicinanza e solidarietà verso la nostra realtà, da parte di tanti tifernati, di tante associazioni e di tante Pro Loco”.

