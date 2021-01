Infrastrutture: Lega a Conte, sblocchi E78 e Galleria Guinza. Marchetti e Paolini “ci risparmi il giochino delle tre carte”

“Conte ci risparmi il giochino delle tre carte. Se la lista dei commissari straordinari per le

opere c’e’ davvero, come afferma il Presidente del Consiglio, allora non si perda altro tempo prezioso: si sblocchi subito la E78 Grosseto-Fano e la Galleria della Guinza”. Cosi’ i deputati della Lega Riccardo Augusto Marchetti e Luca Paolini. “Infrastrutture di importanza vitale per lo sviluppo economico

del territorio. – affermano – Basta chiacchiere. Basta riempirsi la bocca di slogan come ‘Italiaveloce’. Conte tiri fuori dal cassetto questo elenco e, soprattutto, spieghi ai neocommissari che i cantieri vanno sbloccati oggi e che queste opere non possono piu’ attendere”. (ANSA)





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati