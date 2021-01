L’associazione il Mosaico chiede la convocazione della seconda Commissione Consiliare Permanente sul tema: “Ferrovia Centrale Umbra, quali i motivi che ne ostacolano il rilancio? “

“Ferrovia Centrale Umbra, quali i motivi che ne ostacolano un rilancio ? “iniziato in data 9 luglio 2020 . Sono tante le preoccupazioni circa il rilancio di questa importante infrastruttura e per questo plaudiamo all’intervento dei Sindaci di Citta’ di Castello, San Giustino , Sansepolcro che nei giorni scorsi hanno manifestato forti preoccupazioni sugli innumerevoli ritardi in atto.

Noi riteniamo importante convocare in Commissione oltre alla nostra Associazione,il Presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta , l’Assessore Regionale ai Trasporti Enrico Melasecche e il Direttore Generale di Busitalia Ing. Velio del Bolgia .

Noi siamo convinti che solo da un serio dibattito in Commissione si possa arrivare ad un chiarimento sui programmi di recupero e di sviluppo della Ferrovia Centrale Umbra.

