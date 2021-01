Commissione controllo e garanzia: i Civici per Castello interpellano la Giunta “Bacchetta chiarisca la sua dichiarazione in merito ai rapporti tra Bucci e So.Ge.Pu”

I sottoscritti Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini in riferimento ai fatti relativi ai lavori dell’ultima seduta della Commissione Consiliare Permanente Controllo e Garanzia del 14 Gennaio u.s.

Premesso che:

L’elezione del nuovo Presidente Consigliere Vincenzo Bucci si è svolta nella piena regolarità formale benché con toni e modi, da parte di alcuni partecipanti, per nulla rispettosi delle persone e non degni di un civile confronto democratico istituzionale, che non possiamo condividere ne tanto meno accettare;

INTERPELLANO LA S.V. e chiedono:

Di fare chiarezza in merito alle seguenti parole pronunciate da Lei Sindaco durante la commissione in oggetto, dove ha detto che il Consigliere Bucci “ha un problema con So.Ge.Pu.” e che non potrebbe convocarla in commissione perché “ha una causa” con l’azienda. Di spiegare i motivi e le argomentazioni per le quali Lei ha divulgato e messo in relazione la suddetta notizia con la presunta impossibilità di svolgere quindi in forma piena le funzioni di Presidente della Commissione. Quando e come ne è venuto a conoscenza? Riteniamo indispensabile fugare ogni potenziale equivoco in merito alla piena legittimità dei lavori della commissione stessa.

